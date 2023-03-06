"جناح جدة التاريخي" بمتحف مدينة الطيبات.. هنا يتجسّد العمق الحضاري

ويحاكي متحف الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عبر تنوع ثرائه، ومقتنياته، وأساليب عرضها، وقيامه بدوره تجاه مرتاديه وتجاه مقتنياته، حقبة خمسين عامًا من الانتقاء والاقتناء، ويُقام فوق مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمساحة بناء 18 ألف متر مربع، حيث يصل عدد مقتنياته ما يربو على 20 ألفًا في تنوع وثراء ما بين الأثرية، والتراثية، والفنية، وتاريخ حضارة المملكة، والحضارة الإسلامية وحضارات عالمية أخرى.