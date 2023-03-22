1.8 مليون عملية إلكترونية نُفذت عبر "أبشر" خلال فبراير

نفذت منصة "أبشر" أكثر من 1.8 مليون عملية إلكترونية خلال شهر فبراير الماضي شملت الجوازات والأحوال المدنية والمرور وغيرها.
وأوضحت المنصة أنه على مستوى خدمات الجوازات، تم إصدار وتجديد 574.2 ألف إقامة، و284.1 ألف تأشيرة خروج، و84.7 ألف إصدار وتجديد جواز إلكتروني، و37 ألف تمديد لتأشيرة الخروج والعودة و26.1 ألف طلب تقرير مقيم.
وأضافت، أن العمليات المنفذة خلال شهر فبراير شملت 12.4 ألف إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و8.5 ألف نقل للخدمات، و1.8 ألف إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
وعلى مستوى خدمات المرور، شهدت المنصة 275.6 ألف عملية إسقاط مركبة تالفة، و81 ألف عملية تجديد رخصة سير للمركبات، و78.8 ألف ورقة إصلاح، و66.8 ألف رخصة سياقة، و68.2 ألف إصدار لطلب تفويض قيادة، و13.5 ألف مبايعة مركبة، و4.3 ألف صلاحية تأمين المركبات.
وفي قطاع الأحوال المدنية، تم إصدار 78.1 ألف تحقق من صلاحية الهوية، و23.6 ألف عملية "بياناتي"، و12.8 ألف عملية تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، و7.3 ألف عملية إصدار سجل الأسرة، و5.7 ألف عملية تعريف بفرد الأسرة، و146.9 ألف تقديم طلب توصيل ، و6.5 ألف استفسار عام على البصمة.