1.8 مليون عملية إلكترونية نُفذت عبر "أبشر" خلال فبراير

وفي قطاع الأحوال المدنية، تم إصدار 78.1 ألف تحقق من صلاحية الهوية، و23.6 ألف عملية "بياناتي"، و12.8 ألف عملية تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، و7.3 ألف عملية إصدار سجل الأسرة، و5.7 ألف عملية تعريف بفرد الأسرة، و146.9 ألف تقديم طلب توصيل ، و6.5 ألف استفسار عام على البصمة.