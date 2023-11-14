ضبط 3 أشخاص لارتكابهم مخالفة دخول محمية حرة الحرة

وأوضحت القوات أنه يوجد مناطق يحظر دخولها بدون تصريح ومنها (حرة الحرة، والخنفة والطبيق) بمحمية الملك سلمان الملكية، والتيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحازة الصيد بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، حيث إن عقوبة دخول أو عبور تلك المناطق دون الحصول على تصريح أو ترخيص غرامة (5000) ريال.