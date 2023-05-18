السفير آل خليفة: المملكة بإرادتها الصلبة تعمل على تقوية الصف العربي

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تدرك جيداً أهمية هذه القمة التي تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وتحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية والعالم، مما يتطلب اتخاذ التدابير والآليات الجادة اللازمة التي تساعد الدول العربية على عبور هذه المرحلة بسلام حفاظاً على كيان الأمة ودفاعاً عن مستقبل الأجيال القادمة بخطى واضحة وثابتة في إطار روح التضامن العربي وحماية الأمن الجماعي العربي ودعم العمل العربي المشترك، مؤكداً أن دول المجلس تسعى جاهدة، للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي خاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، لتوحيد المواقف العربية إزاء مختلف القضايا المصيرية، ولن تأتي ذلك إلا من خلال تطوير منظومة العمل الجماعي العربي بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها.