علامة HONOR تعلن عن بدء الطلب المُسبق لهاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوفر هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، يقدم HONOR Magic6 Pro شاشة عرض رائدة معززة بحماية نانو كريستال من HONOR، والتي تضمن متانة استثنائية للشاشة وامتصاص الصدمات، متجاوزًا متانة الشاشة العادية بما يصل إلى 10 أضعاف. كما تتميز الشاشة بأعلى تعتيم PWM في الصناعة بتردد يبلغ 4320 هرتز، مما يدل على تفاني العلامة التجارية في تقديم الابتكارات التي تركز على راحة المستخدم وتضعه في المقام الأول.