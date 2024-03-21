علامة HONOR تعلن عن بدء الطلب المُسبق لهاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوفر هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن بدء الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic 6 Pro الجديد كليًا والتوفر الرسمي لهاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مع هدايا رائعة تصل قيمتها إلى 2857 ريال.
في هذا السياق، تحدث السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية قائلاً "يمثل إصدار كل من HONOR Magic6 Pro وPORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR علامة فارقة هامة لوجود وتوسع علامة HONOR في سوق المملكة العربية السعودية." كما أضاف "هذه المرة، تقوم HONOR بدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، المتانة الاسثنائية والابتكارات التي تركز على راحة المستخدم في أحدث إضافاتنا لسلسلة Magic Series الرائدة."
يقدم هاتف HONOR Magic6 Pro عصر جديد في تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث دمجت علامة HONOR الذكاء الاصطناعي بسلاسة لتعزيز تجربة المستخدم والتفاعل مع الجهاز. مع ميزات مثل كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي والتي تقدم تجربة ذكية للتصوير، ميزة Magic Portal التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لفهم واستيعاب رسائل المستخدمين وسلوكياتهم، وخاصية AI Privacy Call 3.0 الذي تضمن عدم تسرب الصوت وضبط الصوت بشكل تلقائي بناءً على البيئة المحيطة، يضع HONOR Magic6 Pro معيار جديد لتجربة المستخدم والتفاعل مع الجهاز.
تعمل Magic Portal على تسهيل تجارب التسوق القائمة على الصور، وتوجيه المستخدمين بسلاسة إلى المنصات المناسبة، حيث يمكنهم العثور على المنتجات المطلوبة وشرائها
إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، يقدم HONOR Magic6 Pro شاشة عرض رائدة معززة بحماية نانو كريستال من HONOR، والتي تضمن متانة استثنائية للشاشة وامتصاص الصدمات، متجاوزًا متانة الشاشة العادية بما يصل إلى 10 أضعاف. كما تتميز الشاشة بأعلى تعتيم PWM في الصناعة بتردد يبلغ 4320 هرتز، مما يدل على تفاني العلامة التجارية في تقديم الابتكارات التي تركز على راحة المستخدم وتضعه في المقام الأول.
تم تجهيز هاتف HONOR Magic6 Pro ببطارية HONOR من الجيل الثاني من السيليكون والكربون بقدرة 5600 مللي أمبير في الساعة ومع الشحن السريع السلكي من HONOR بقدرة 80 واط وشحن HONOR اللاسلكي السريع بقدرة 66 واط، يمكن للمستخدمين شحن الجهاز بنسبة 100٪ في 39 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق، مما يمكنهم من قم بتشغيل أجهزتهم بسرعة واستمتع ببث الألعاب والموسيقى والفيديو أثناء التنقل.
يعد هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR أول جهاز تم تطويره بشكل مشترك بين علامة HONOR وبورشه ديزاين، ويتميز بتصميم جديد كليًا، خفيف الوزن وفائق النحافة مستوحى من السيارات الرياضية.
يأتي الهاتف القابل للطي والجديد كليًا بلون سيارة بورشه الخالد باللون الرمادي العقيق، وهو إشادة وتقدير لسيارات بورشه الفاخرة. لقد ظهر اللون الرمادي المعدني الأنيق في معظم موديلات بورش، من بينها سيارة بورش 911 الشهيرة والأسطورية، والآن حصريًا في هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR.
يتميز هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR بمتانته المُعززة بفضل حماية نانو كريستال من HONOR المضادة للخدش، الوزن فائق الخفة، التصميم فائق النحافة بقياس 9.9 ملم، وتقنية البطارية المتقدمة من السيليكون والكربون بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة إلى جانب الشاشة المتطورة.
من خلال ميزاته الرائعة، يعد هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR هاتفًا ذكيًا ثوريًا قابلاً للطي يجمع بين الجماليات الفريدة، المتانة الاستثنائية وعناصر التصميم المذهلة.
يتوفر HONOR Magic6 Pro للطلب المسبق باللونين الأسود والأخضر مقابل 3999 ريال. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 2857 ريال، تتضمن Smart Ring، وساعة HONOR Watch GS 3 وHONOR Care+ والمزيد.
يمكن للمستهلكين الحصول على HONOR Magic6 Pro من خلال متجر HONOR، متجر HONOR الإلكتروني، مكتبة جرير، اكسترا، STC، Zain، لولو، أمازون، نون ومتاجر البيع الأخرى.
يتوفر PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR للشراء بلون العقيق الرمادي حصرياً على متجر HONOR الإلكتروني مقابل 9999 ريال.