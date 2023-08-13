فرص للأمطار الرعدية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأحد

كما أن هناك زيادة في فرص الأمطار التي تكون رعدية في بعض الأحيان على أجزاء من الربع الخالي وجنوب المملكة، مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار يوم الأحد وفرص لزخات من الأمطار قد تكون رعدية تؤثر على أجزاء من غرب وشمال غرب المملكة تشمل المدينة المنورة وتبوك.