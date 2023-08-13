فرص للأمطار الرعدية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأحد

يكون الطقس يوم الأحد حارًّا إلى شديد الحرارة في مناطق واسعة من المملكة ومعتدلًا في الجبال العالية جنوب المملكة، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق، وتهطل زخات رعدية من المطر تكون متفاوتة الغزارة أحيانًا في المنطقة الجنوبية الغربية.
كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على الأجزاء الساحلية تعمل على إثارة بعض الغبار والأتربة على المناطق الداخلية من غرب وجنوب غرب المملكة.
كما أن هناك زيادة في فرص الأمطار التي تكون رعدية في بعض الأحيان على أجزاء من الربع الخالي وجنوب المملكة، مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار يوم الأحد وفرص لزخات من الأمطار قد تكون رعدية تؤثر على أجزاء من غرب وشمال غرب المملكة تشمل المدينة المنورة وتبوك.