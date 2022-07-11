بالفيديو.. وزير الإسلامية يرفع الشكر للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

إلى هذا، نوه الوزير آل الشيخ بالتغطية الإعلامية بجميع أنواعها، لما بذلته من جهود في تسليط الضوء على الأعمال الجليلة التي أنجزت في حج هذا الموسم، والدقة العالية في تنفيذها من قبل جميع قطاعات الدولة، مشددًا على أن وزارة الشؤون الإسلامية قامت بواجباتها على أكمل وجه، بما يحقق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى غياب أي منغصات اعترضت العمل أو انسيابية مناسك الحج من حيث الأمن والاستقرار، وحتى على مستوى صحة الحجاج من خلال النقاط الطبية الموزعة في مختلف المناطق، والتي لم تسجل أي حالات مزمنة أو خطيرة.