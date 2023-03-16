البدلات و"الدخل".. حساب المواطن: هذا ما يجب الإفصاح عنه

وأضاف حساب دعم المستفيدين في تويتر ردًّا على تساؤل أحد المتابعين حول احتساب البدلات ضمن إجمالي الدخل، أنه لا بد من الإفصاح عن المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإضافة إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.