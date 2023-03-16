محليات
البدلات و"الدخل".. حساب المواطن: هذا ما يجب الإفصاح عنه
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن كامل الدخل في حال التقديم على الاستفادة من دعم البرنامج.
وأضاف حساب دعم المستفيدين في تويتر ردًّا على تساؤل أحد المتابعين حول احتساب البدلات ضمن إجمالي الدخل، أنه لا بد من الإفصاح عن المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإضافة إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.
وأودع "حساب المواطن"، مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي 9 من مارس.
وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ لكن في حال صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع؛ فيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.