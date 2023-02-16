قادمة من أمريكا.. أولى دفعات الجياد المشاركة بـ"كأس السعودية" تحط رحالها بالرياض

وأكد "ابن محفوظ" أن "نهج نادي سباقات الخيل المنظّم لكأس السعودية، يعتمد على استراتيجيات تطويرية تهتمّ بجميع المراحل والأمور فنيًّا ولوجستيًّا"، موضحًا أن "هذا العام شهد نقل الخيل وقدومها من خارج المملكة إلى الرياض، في قفزة كبيرة تعتبر هي الأفضل عالميًّا عبر التعاقد مع شركة ناقل للخدمات اللوجستية".