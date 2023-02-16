قادمة من أمريكا.. أولى دفعات الجياد المشاركة بـ"كأس السعودية" تحط رحالها بالرياض

حطّت الدفعة الأولى من الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023 رِحالها في الرياض، اليوم الأربعاء، قادمةً بالطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمنافسة في سباقات الكأس، المقرّرة في 24 و25 من فبراير الحالي، بمجموع جوائز 35.35 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن: إنّ النادي استعدّ لهذا الكأس خير استعداد من جميع الجوانب واللجان الفنية والإدارية والطبية، وفق أعلى المعايير العالمية، بأحدث النظّم والترتيبات، لمكانة هذه البطولة على الساحة العالمية والمهمّة في خارطة سباقات الخيل.
وأوضح أن هذه الاستعدادات تأتي تحت توجيه ومتابعة دقيقة من قِبل الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأميرة نورة الفيصل، مستشارة رئيس هيئة الفروسية.
وتُنقل الجياد المشاركة على 6 دفعات، شملت الأولى منها 7 جياد؛ أبرزها: "طيبة" و"كونتري غرامر" للمالك السعودي عمرو زيدان، بالإضافة إلى الجياد "كاسا كريد"، و"قوة النخبة"، و"مِراس"، و"غونيت"، و"هافناميلتاون".
وتصل الدفعة الثانية بعد غدٍ الجمعة، بينما يكتمل الوصول الثلاثاء المقبل؛ حيث يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية سباقات كأس السعودية، التي ينظّمها نادي سباقات الخيل.
وقال مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ: إن رحلة اليوم تُعتبر الدفعة الأولى للخيل الدولية القادمة من شتّى المضامير الدولية للمشاركة في البطولة الأغلى عالميًّا وتاريخيًّا -كأس السعودية- وأشواطه المصاحبة في نسخته الرابعة، وهي بالمجمل نخبة أبطال العالم بمختلِف المسافات والدرجات، والتي ستشارك على كلتا الأرضيتين العشبية والرملية.
شراكة استراتيجية مع "ناقل"
ووقّع النادي اتفاقية شراكة لوجستية لنقل الخيل مع شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي، كشريك لوجستيّ؛ نظرًا لما تتمتّع به من قوّة في الأداء والكفاءة التشغيلية على الصعيد الدولي؛ لكونها إحدى كبريات وأوائل الشركات التي وصلت إلى تطبيق استراتيجيات البعد الرابع.
وأكد "ابن محفوظ" أن "نهج نادي سباقات الخيل المنظّم لكأس السعودية، يعتمد على استراتيجيات تطويرية تهتمّ بجميع المراحل والأمور فنيًّا ولوجستيًّا"، موضحًا أن "هذا العام شهد نقل الخيل وقدومها من خارج المملكة إلى الرياض، في قفزة كبيرة تعتبر هي الأفضل عالميًّا عبر التعاقد مع شركة ناقل للخدمات اللوجستية".
"طيبة" والـ20 مليون دولار
ويشارك الجواد "طيبة" الفائز ثلاث مرات في سباقات مصنّفة فئةً أولى عالميًّا، في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، البالغة قيمة جائزته 20 مليون دولار، إلى جوار "كونتري غرامر"، المتوّج بالشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي في نسخته الـ26، كما حلّ في المركز الثاني خلف البطل "إمبليم رود" الفائز بـ"كأس السعودية" في نسخته السابقة.
وباتت المملكة العربية السعودية مثالًا يشار له على صعيد النجاح في جميع مراحل البطولة الأغلى تاريخيًّا وعالميًّا، والأكثر تميّزًا في وقتنا الحاضر المتّسم بالنهضة والتكنولوجيا والجودة كركيزة أساسية.