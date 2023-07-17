إنجاز سعودي جديد.. 3 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي 2023

وفاز الطالب حسين قدح "الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة" بميدالية برونزية، متوجًا رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2550 ساعة تدريبية؛ فيما حصد الطالب مازن الشخص "الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء" ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف تَلَقّى خلاله 2150 ساعة تدريبية، كما حققت الطالبة روز السندي "الصف الأول الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة" شهادة تقدير، بعد رحلة طويلة من العمل تَلَقّت خلالها 1850 ساعة تدريبية.