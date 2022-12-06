السعودية تستضيف المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لأبحاث طب الأسنان

وختامًا قدّم رئيس جامعة رياض العلم الشريك المنظم للمؤتمر، الدكتور محمد بن عبدالله الرافعي شكره لجميع الرعاة والمنظمين للمؤتمر الإقليمي السادس؛ لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر يشارك فيه شركة عدد الأيام الطبية والتي ستشرف على تنظيم المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر الإقليمي، واستقطاب الشركات الطبية المحلية والإقليمية والدولية بوجود أكثر من 88 شركة ووكالة من خلال 20 عارضًا.