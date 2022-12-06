السعودية تستضيف المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لأبحاث طب الأسنان

تستضيف المملكة العربية السعودية ولأول مرة، المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في نسخته السادسة، الذي يتزامن مع المؤتمر الثالث للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، والذي سيُعقد في مدينة الرياض تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2022.
وأعربت رئيسة المؤتمر ورئيسة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان الدكتورة ديما بنت علي الشمري عن شكرها لوزير الصحة لرعايته الكريمة للمؤتمر الإقليمي السادس.
وكشف رئيس القسم السعودي واللجان المنظمة الدكتور محمد الحارثي، عن وجود برنامج علمي مميز ومتحدثين دوليين ومحليين لمناقشة موضوعات البحث والابتكار في المؤتمر خلال فترة انعقاده.
وأكد رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان، الشريك الإستراتيجي للمؤتمر الدكتور زياد بن حمود اللاحم، أهمية هذا المؤتمر الإقليمي على مستوى المملكة الذي يُقام لأول مرة في السعودية.
وختامًا قدّم رئيس جامعة رياض العلم الشريك المنظم للمؤتمر، الدكتور محمد بن عبدالله الرافعي شكره لجميع الرعاة والمنظمين للمؤتمر الإقليمي السادس؛ لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر يشارك فيه شركة عدد الأيام الطبية والتي ستشرف على تنظيم المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر الإقليمي، واستقطاب الشركات الطبية المحلية والإقليمية والدولية بوجود أكثر من 88 شركة ووكالة من خلال 20 عارضًا.