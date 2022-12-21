جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ وتحويلها عن بُعد

وقال: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، تشمل: "العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة، والليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان".