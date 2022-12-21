جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ وتحويلها عن بُعد

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، وتحويلها عن بُعد في جميع مقارّ الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكان قد حذر "الدفاع المدني" من أمطار تضرب 13 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.
وقال: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، تشمل: "العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة، والليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان".
وقالت الجامعة: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي #جامعة_أم_القرى، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس 285/ 1444هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقارّ الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.