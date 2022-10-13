"الموارد البشرية" تُطلق حساب "العمل الحر المميز"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق حساب "العمل الحر المميز".
يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وعبر بوابة "عمل المستقبل"؛ للمساهمة في تطوير العمل الحر في السعودية لمختلف مناطق المملكة.
وتهدف الخدمة إلى تنويع الفرص المتاحة للسعوديين، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.
ويقدم حساب "العمل الحر المميز" مجموعة متكاملة من المزايا الذكية الداعمة لممارسي الأعمال الحرة، التي ستساهم في تعزيز الأعمال بأحدث الأدوات والخدمات، مثل: إصدار الفواتير الإلكترونية، والتي من شأنها توثيق التعاملات الإلكترونية، وتوفير نماذج إلكترونية للمستندات الرسمية للعمل منها "العقود"، والعروض الاستثنائية المقدمة من الشركات الداعمة.
كما تشمل مميزات الحساب دورات تعليمية تدريبية؛ لنقل صاحب العمل الحر وعمله إلى مرحلة متقدمة من الابتكار والإبداع.
ويتاح حساب العمل الحر المميز لكل من لديه وثيقة عمل حر عبر الرابط .