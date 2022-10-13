"الموارد البشرية" تُطلق حساب "العمل الحر المميز"

ويقدم حساب "العمل الحر المميز" مجموعة متكاملة من المزايا الذكية الداعمة لممارسي الأعمال الحرة، التي ستساهم في تعزيز الأعمال بأحدث الأدوات والخدمات، مثل: إصدار الفواتير الإلكترونية، والتي من شأنها توثيق التعاملات الإلكترونية، وتوفير نماذج إلكترونية للمستندات الرسمية للعمل منها "العقود"، والعروض الاستثنائية المقدمة من الشركات الداعمة.