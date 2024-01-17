"الشؤون المالية" بـ"الداخلية" تدشّن مبادرة حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول

دشّنت الإدارةُ العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، اليوم، مبادرةَ حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول، ضمن مشروع التحول المحاسبي للجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور مدير عام الإدارة خالد بن عبدالرحمن أبا حسين، ومستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، وذلك في مقرّ ديوان وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.