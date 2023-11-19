"التعاون الإسلامي" تعقد بعد غد المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء العمل بأذربيجان

مما يُذكر أن المؤتمر يضطلع بدور فعَّال في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات خلق فرص العمل، بالنظر إلى مستويات البطالة المرتفعة في العديد من دول المنظمة، ولا سيما بين الشباب، كما يعزز تفعيل مركز العمل التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.