خلافاً للواقع.. أين يكون مراحك ومبيتك في البر شتاءً؟ "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن بعض المتنزهين عادة ما يعمد إلى اختيار مناطق منخفضة للمبيت ويتوقعون أنها أدفأ، مشيراً إلى أن هذا خلاف الواقع.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أين يكون مراحك ومبيتك في فصل الشتاء؟ هل يكون في أرض منخفضة أم متوسطة الارتفاع أم مرتفعة؟"، مشيراً إلى أن الواقع يشير إلى أن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات.
وأضاف: "هذا يفسّر تكوّن الصقيع في المنخفضات، وهذا في حالة سكون الرياح؛ لذا فالنوم في المناطق المرتفعة (نسبياً) أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة".
وأردف: "من خلال التجربة العملية في الشتاء فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجراً) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة".
وتابع: "أما في حالة كون الرياح نشطة فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد".