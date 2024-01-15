خلافاً للواقع.. أين يكون مراحك ومبيتك في البر شتاءً؟ "المسند" يوضح

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أين يكون مراحك ومبيتك في فصل الشتاء؟ هل يكون في أرض منخفضة أم متوسطة الارتفاع أم مرتفعة؟"، مشيراً إلى أن الواقع يشير إلى أن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات.