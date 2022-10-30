"هيئة الترفيه" تحذّر من استغلال الحقوق التجارية لموسم الرياض

يأتي ذلك بعدما رصدت الهيئة قيام عددٍ من الشركات بالتعدّي على الحقوق التجارية لموسم الرياض 2022، واستخدام تلك الحقوق في أغراضٍ تجارية من خلال طرحها كإعلانات وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات وغير ذلك من حقوق الملكية الحصرية بموسم الرياض 2022 دون الحصول على أيّ إذنٍ من هيئة الترفيه.