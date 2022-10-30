"هيئة الترفيه" تحذّر من استغلال الحقوق التجارية لموسم الرياض

حذّرت الهيئة العامة للترفيه، جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد، بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة لموسم الرياض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ موافقة خطية تفيد بذلك وتحدّد شروط الاستخدام.
وأكّدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل مَن يصدر عنه تعدٍ على الحقوق التجارية بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للهيئة، ولن تتوانى عن اتخاذ جميع ما يلزم ضد مَن يتعدى على هذه الحقوق التجارية إيماناً منها بضرورة حفظ حقوق الهيئة والرعاة الرسميين.
يأتي ذلك بعدما رصدت الهيئة قيام عددٍ من الشركات بالتعدّي على الحقوق التجارية لموسم الرياض 2022، واستخدام تلك الحقوق في أغراضٍ تجارية من خلال طرحها كإعلانات وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات وغير ذلك من حقوق الملكية الحصرية بموسم الرياض 2022 دون الحصول على أيّ إذنٍ من هيئة الترفيه.