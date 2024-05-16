المفتي يكلف عددًا من أعضاء "هيئة كبار العلماء" للرد على استفسارات الحجاج

كلّف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.