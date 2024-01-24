بعد أقل من 10 أيام.. السعودية تحتضن الموسم الأول لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة

ويتألف الموسم الأول للسلسلة من7 جولات تستضيفها 7مدن في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه الفرق المشاركة بعد سباق جدة إلى فينيسيا، إيطاليا يومَي 18-19 مايو، لتنتقل بعد ذلك إلى بورتو بانوس، إسبانيا يومَي 1 و2 يونيو، ومنها إلى جنيف، سويسرا يومَي 28-29 يونيو، ثم تتوجه بعد ذلك إلى مونت كارلو، موناكو يومَي 12-13 يوليو، وروتردام، هولندا من 6 إلى 8 سبتمبر، لتختتم موسمها في هونغ كونغ يومي 9-10 نوفمبر.