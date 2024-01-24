بعد أقل من 10 أيام.. السعودية تحتضن الموسم الأول لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة

بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الأول لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة بجدة التي تستضيفها المملكة من خلال بطولة العالم للقوارب السريعة الكهربائية "E1"، وهي البطولة الأولى والوحيدة من نوعها في العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للقوارب السريعة، وتنطلق جولتها الأولى بعد أقل من 10 أيام فقط في أبحر على الواجهة البحرية لمدينة جدة، يومَي 2 و3 فبراير المقبل.
وتُعد سلسلة بطولة العالم للقوارب السريعة الكهربائية "E1" شكلاً جديداً ومبتكراً لسباقات القوارب السريعة، لتسليط الضوء على أهمية إحداث تأثير إيجابي على النظم البيئية وتسريع وتيرة التحوّل نحو التنقل البحري الكهربائي، ودعم المساعي الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والعمل لمستقبل أفضل لكوكب الأرض، وتعزيز الاستدامة.
ويشارك في النسخة الأولى من السلسلة، 16 سائقاً وسائقة يمثلون 8 فرق عالمية، حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة، وتعود ملكية الفرق إلى مجموعة من أكبر الأسماء في مجالاتهم، مثل أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، ولاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي، ولاعب كرة القدم المعتزل الإيفواري ديدييه دروغبا، وسائق الفورمولا 1 المكسيكي سيرجيو بيريز، ونجوم الموسيقى العالميين ستيف آيوكيومارك أنتوني.
وبخصوص أسماء الفرق المشاركة في الجولة الأولى في جدة، فهي فريق ميامي وفريق البرازيل وفريق المكسيك وفريق دروغباوفريق برادي وفريق نادال وفريق بلورايزينغ، إضافة إلى الفريق السعودي آيوكي ريسينغ.
ويتألف الموسم الأول للسلسلة من7 جولات تستضيفها 7مدن في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه الفرق المشاركة بعد سباق جدة إلى فينيسيا، إيطاليا يومَي 18-19 مايو، لتنتقل بعد ذلك إلى بورتو بانوس، إسبانيا يومَي 1 و2 يونيو، ومنها إلى جنيف، سويسرا يومَي 28-29 يونيو، ثم تتوجه بعد ذلك إلى مونت كارلو، موناكو يومَي 12-13 يوليو، وروتردام، هولندا من 6 إلى 8 سبتمبر، لتختتم موسمها في هونغ كونغ يومي 9-10 نوفمبر.