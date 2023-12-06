العثيم: الميزانية أكدت استمرار مسيرة التنمية الشاملة والانطلاق بخطى واثقة نحو مزيدٍ من التطوير والنهضة في المجالات كافة

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ( 1445-1446هـ).
وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية بما تضمنته من مقاصد وأهداف تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة، والتأكيد على مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز المنجزات والمكتسبات التي حققتها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والانطلاق بخطى واثقة نحو مزيدٍ من التطوير والنهضة في المجالات كافة.
وقال "العثيم": إن الميزانية عززت استمرار مسيرة النهضة التنموية الشاملة والمستدامة وأكدت جهود القيادة السديدة وحرصها على الاستمرار في البرامج والمبادرات وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات إضافة إلى التوسع في الإنفاق على إستراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية , فضلاً عن رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار العثيم إلى أن الميزانية تأتي متزامنة مع إعلان فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة السعودية الرياض والذي يعد تتويجاً لرؤية المملكة 2030 وإثباتاً لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث العالمي المتفرد.
واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.