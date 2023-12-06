العثيم: الميزانية أكدت استمرار مسيرة التنمية الشاملة والانطلاق بخطى واثقة نحو مزيدٍ من التطوير والنهضة في المجالات كافة

وقال "العثيم": إن الميزانية عززت استمرار مسيرة النهضة التنموية الشاملة والمستدامة وأكدت جهود القيادة السديدة وحرصها على الاستمرار في البرامج والمبادرات وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات إضافة إلى التوسع في الإنفاق على إستراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية , فضلاً عن رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.