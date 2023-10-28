المملكة تجنب المنطقة لتصعيد غير مسبوق برفض العملية الإسرائيلية على غزة

وشدد على هذا الموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين قائلاً "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".