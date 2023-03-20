بفضل سمعتها المميزة.. "موانئ" تنال جائزة العلامة التجارية المميزة بجوائز "ShipTek"

وحصدت "موانئ" خلال عام 2022م نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجود "E F Q M"، وجائزة "صفقة العام" في حفل ماريتايم ستاندرد التميز، وفازت مُمثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة "أفضل ميناء في عام 2022"، كما أحرزت جائزة "التحول الرقمي" ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.