شركة المطاحن الأولى تطلق برنامج المخبز السعودي ضمن مبادراتها المجتمعية

وتستقطب المبادرة المواهب الطموحة من شباب الوطن، وذلك ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل، لتوفير التدريب النظري والعملي لهم. ستُسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم، كما تمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح وإدارة مشروعات ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاعًا حيويًا وواعدًا يشهد إقبالاً متناميًا.