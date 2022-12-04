شركة المطاحن الأولى تطلق برنامج المخبز السعودي ضمن مبادراتها المجتمعية

انطلاقًا من دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، تطلق شركة المطاحن الأولى مبادرتها المجتمعية الأولى من نوعها تحت شعار "المخبز السعودي" بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل ٤٠٠ من الشباب السعودي في مهارات صناعة المخبوزات ومشتقاتها، في كلٍ من الرياض وجدة والدمام.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات شركة المطاحن الأولى في دعم وتمكين الشباب السعودي لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.
وتستقطب المبادرة المواهب الطموحة من شباب الوطن، وذلك ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل، لتوفير التدريب النظري والعملي لهم. ستُسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم، كما تمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح وإدارة مشروعات ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاعًا حيويًا وواعدًا يشهد إقبالاً متناميًا.
وتعليقًا على المبادرة، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: "ملتزمون في شركة المطاحن الأولى بمسؤوليتنا الاجتماعية لبناء برامج فعّالة تُسهم في تمكين المجتمع السعودي ككل.
وتابع أن هذه المبادرات تأتي إيمانًا منا بدور كل فئات المجتمع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني. ستمكن مبادرة المخبز السعودي بتأهيل مواهب سعودية قادرة على إدارة مشروعات ريادية في قطاع المخبوزات ومشتقاتها، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المساهمة في منظومة الأمن الغذائي للمملكة."
وأوضح أبابطين أن المبادرة تتماشى مع أهداف ورؤية شركة المطاحن الأولى، والتي تتصدر قطاع الأغذية والأعلاف في سائر أنحاء المملكة وهي المصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للسوق والمجتمع.
وأكد أن الشركة ستقوم بدعم رواد الأعمال الذين سيفتحون مشروعاتهم خلال الأشهر الستة الأولى من انتهاء البرامج التدريبية للمبادرة، وذلك عن طريق تزويدهم بالطحين، فضلاً عن تزويدهم بالخبرات اللازمة لضمان نجاح المشروعات.
وسيتمكن المتدربون من دخول سوق العمل السعودي وتزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال عددٍ من الدورات المتخصصة والدقيقة في مجال المخبوزات، وسيقوم بتقديم هذه البرامج التدريبية نخبة من المختصين والعاملين في قطاع المخبوزات بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، كما سيتم استخدام أفضل الأجهزة العملية والتدريبية، وفي نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.