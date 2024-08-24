"الصحة" تُدشن النظام الإلكتروني الموحد لـ"بنوك الدم" لتجويد البيانات

وعبّرت الدكتورة مرام بنت عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة؛ عن شكرها وتقديرها لوزير الصحة على رعايته حفل تكريم المتبرعين بالدم، وشركاء النجاح، وتدشين نظام بنوك الدم الموحد، النظام الذي يربط كافة بنوك الدم بالمملكة بنظام إلكتروني موحد يساهم بتجويد البيانات وضمان جاهزية مخزون الدم ودعم الخطط الاستراتيجية للتقنية الحيوية وصناعة مشتقات البلازما.