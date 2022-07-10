إدارة التدريب التقني بالرياض تساهم في خدمة حجاج موسم ١٤٤٣هـ

ويتواصل العمل منذ بداية الموسم لاستقبال الحجاج في طريقهم إلى المشاعر، وكذلك خدمتهم في المشاعر المقدسة حتى ختام الموسم، بما يشمل تقديم التوجيه والإرشاد لهم والتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة في أداء مهامهم.