إدارة التدريب التقني بالرياض تساهم في خدمة حجاج موسم ١٤٤٣هـ

تواصل جوالة المفوضية الكشفية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض تقديم كافة خدماتها في حج هذا العام ١٤٤٣هـ.
ويتواصل العمل منذ بداية الموسم لاستقبال الحجاج في طريقهم إلى المشاعر، وكذلك خدمتهم في المشاعر المقدسة حتى ختام الموسم، بما يشمل تقديم التوجيه والإرشاد لهم والتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة في أداء مهامهم.
وقد تمت تهيئة المشاركين بكافة المعارف والمهارات اللازمة للقيام بواجبهم على أكمل وجه من إسعافات أولية وإدارة للحشود و غيرها مما يلزم المرشد الكشفي معرفته لتقديم خدمة عالية المستوى تليق بالحدث.
وقد حصلت المفوضية على المركز الأول في علم التميز على مستوى معسكر أمانة العاصمة المقدسة نظيراً للجهود المبذولة في أعمال الحج.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل: همة أبنائنا الكشافة والجوالة وإنجازاتهم نبعت من تدريب وتأهيل حصيف تقدمه المؤسسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في ظل اهتمام القيادة بكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله والقيام على راحتهم، وخدمة الوطن والمواطن للارتقاء بهذا المجتمع لما تتطلع له الرؤية الحكيمة.