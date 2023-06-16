محليات

دوريات الأمن بجازان تطيح بمقيمين لترويجهما 156 كجم قات

جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بجازان تطيح بمقيمين لترويجهما 156 كجم قات

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيمين من الجنسية الهندية؛ لترويجهما 156 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة لنقل البضائع.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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