تحولات تنموية ونهضة شاملة تتجسد أرقاماً.. لهذه الأسباب فازت الرياض بتنظيم "إكسبو 2030"

وبرهنت المملكة من خلال المشاريع العملاقة التي باتت تزخر بها البلاد بشكل عام، وعاصمتها التنموية بشكل خاص، ليصل صداها إلى أنحاء المعمورة، متجسدًا في واقع يظهر بكل جلاء في تنامي عدد السيّاح الذي حقّق من خلاله الوطن، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين للربع الأول من عام 2023، والأعلى في الأداء الربعي بنسبة نمو 64 في المائة، حيث استقبلت خلاله نحو 7.8 مليون سائح، كشاهد على مدى مكانة المملكة وجدارتها بالفوز بالاستحقاقات العالمية.