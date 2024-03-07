"1906" سلال غذائية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال في السودان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "1.000" سلّة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية حلفا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها "5.750" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.