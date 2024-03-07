"1906" سلال غذائية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال في السودان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "1.000" سلّة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية حلفا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها "5.750" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وزّع المركزُ "906" سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها "5.210" أفراد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.