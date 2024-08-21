"تقييم" تدعو ممارسي تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تصحيح أوضاعهم

دعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، جميع الأفراد من الممارسين الحاليين لمهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى الاستفادة من المهلة النظامية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم من خلال استيفاء جميع المتطلبات النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، التي تنتهي بتاريخ 1 يوليو 2025م، للحصول على عضوية الهيئة، وتاريخ 1 يوليو 2026م، للحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لـ"تقييم".