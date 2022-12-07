"المدينة العمودية".. المستقبل يفتح أبوابه لمناخ مثالي على مدار العام

أوضح نايف الحربي، لـ"سبق"، أن "ذا لاين" مشروع سعودي لمدينة خالية من الكربون مخطط لبنائها في "نيوم" في انحياز إبداعي للبيئة واستشراف لمستقبل مشرق، وسيؤدي كثافة وانتشار المساحات الخضراء المفتوحة في جميع أنحاء المدينة العمودية إلى زيادة تعزيز الراحة بالمناخ الداخلي داخل ذا لاين، كما ستوفر تصميمات ذا لاين مناخاً مثالياً على مدار العام.
وتفصيلاً، قال "الحربي" إن تصاميم مدينة "ذا لاين" هي انعكاس لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 % من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.
وأضاف أنه ينُظر إلى "نيوم" كنوع جديد من المستقبل يصنع في مكان بكر على الأرض بلا مثيل سابق عليه، وستكون "نيوم" محطة تاريخية للحياة المستدامة المنفذة على نطاق لا مثيل سابق له، ومن نيوم ستوجد الحلول الجذرية لتعيد الشراكة والتعاون بين الأقطاب المتنافسة وتقدم للبيئة والبشرية حلولاً تقودها التقنيات الحديثة التي نملكها ونتشارك فيها.
وزاد أن قيادة هذا العالم تتم بتلمس احتياجاته وإنقاذه، وستتصل نيوم بالعالم بمراكز تصل بإسهاماتها لجميع الأوطان والآفاق فلا يبقى على هذه الأرض موقع إلا وتجد فيه بصمة وإشراقة أمل مصدرهما نيوم.
وبيّن "الحربي" أن مشروع نيوم سعودي يبني أفضل منطقة اقتصادية بالشرق الأوسط لاستغلال طاقة الرياح، واستغلال وجود الشمس بصورة مكثفة لإنتاج الكهرباء والطاقة، ونحو 200 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بجانب موارد عالية من الغاز.
واختتم أن المشروع يبني شيئاً كبيراً، لكن على إيقاع إبداعات معرفية فريدة واختراعات وتكثيف التقنية بشيء مميز وفوق للعادة، فهي مدينة الحالمين المبدعين وتحول حقيقي في اتجاه المستقبل للذين يرسمون خرائط المدن في أدمغتهم ويحاكون واقعاً لا يعرفه معظم البشر إلا من خلال الإحساس به.