"المدينة العمودية".. المستقبل يفتح أبوابه لمناخ مثالي على مدار العام

وتفصيلاً، قال "الحربي" إن تصاميم مدينة "ذا لاين" هي انعكاس لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 % من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.