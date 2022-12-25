أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدّد

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أن المنطقة تشهد قفزات تنموية متسارعة، معربًا عن سعادته بمشاهدة مشاريع أمانة المنطقة القائمة وبما تحتويه من خدمات لمرتاديها من أبناء وزوار المنطقة، موجهًا منسوبي الأمانة وكافة القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال وقوفه ميدانيًّا على العديد من المواقع التابعة لأمانة المنطقة في مدينة جيزان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه للوقوف على سير المشروعات والأعمال والخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة.
ونوّه أمير المنطقة خلال الجولة إلى الجهود والأعمال والمشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة، موجهًا الجميع بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء جازان؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة من أجل تلمس احتياجات المواطنين.