أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدّد

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أن المنطقة تشهد قفزات تنموية متسارعة، معربًا عن سعادته بمشاهدة مشاريع أمانة المنطقة القائمة وبما تحتويه من خدمات لمرتاديها من أبناء وزوار المنطقة، موجهًا منسوبي الأمانة وكافة القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد.