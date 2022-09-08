خطوة رائدة.. هنقرستيشن تطلق خدمة التحويل اليومي لمستحقات شركائها من المطاعم والمتاجر

أطلقت هنقرستيشن بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني خدمة التحويل اليومي لمستحقات شركائها من المطاعم والمتاجر.
ولطالما كان تأخّر السيولة المالية أحد العوائق الرئيسية أمام رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم، أو حتى تسييرها ودفع رواتب الموظفين، والتكاليف التشغيلية للمنشأة بالكامل، ومع التحول الهائل الذي يشهده قطاع الأعمال نحو عرض وبيع منتجاتهم عبر المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة، وخصوصًا قطاع المطاعم والبيع بالتجزئة، وبالرغم من أن التقنية أسهمت في التسويق وعرض المنتجات لشريحة أكبر من الجمهور، وسهّلت عملية الشراء والتوصيل، إلا أنها تسببت أيضًا بفجوة كبيرة بتأخر وصول السيولة المالية بعد عمليات الشراء، وقد تستغرق إجراءات العمل على تسديد مستحقات الموردين والشركاء إلى مدة قد تصل إلى 90 يوم عمل، وهذه المدة الطويلة جدًا قد تتسبب في تعثر سير العمل أو حتى العجز التام -لا سمح الله- وخصوصًا لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون هي الأكثر حاجة في الحصول على سيولتها المالية في أسرع وقت ممكن.
ومن هذا المنطلق، تسعى شركة هنقرستيشن في المضي لتسهيل إجراءات العمل لشركائها بأسرع شكل ممكن، وقد أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها، تقوم بدورها في تسديد مستحقات شركائها بشكل يومي بناءً على طلب الشريك، في خطوة جريئة ترى شركة هنقرستيشن أنها سوف تسهم في تنمية قطاع الأعمال، وتساعد المنشآت الصغيرة في تخفيف أعباء العمل وتيسير الدورة التشغيلية لديها.
وأكد علي الشهري مدير إدارة التقنية المالية أن هذه الجهود كانت نتيجة حرص الشركة على دعم أعمال شركائها بشكل مستمر.
وتسهم شركة هنقرستيشن بشكل متواصل في رفع مستوى الخدمات في قطاع توصيل الطلبات بشكل خاص، والقطاع اللوجستي بشكل عام، بإطلاق مجموعة من الخدمات التي تواكب التطورات في السوق، وتحل المشكلات والمعوقات التي يعاني منها أطراف القطاع.