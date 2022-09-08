خطوة رائدة.. هنقرستيشن تطلق خدمة التحويل اليومي لمستحقات شركائها من المطاعم والمتاجر

ولطالما كان تأخّر السيولة المالية أحد العوائق الرئيسية أمام رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم، أو حتى تسييرها ودفع رواتب الموظفين، والتكاليف التشغيلية للمنشأة بالكامل، ومع التحول الهائل الذي يشهده قطاع الأعمال نحو عرض وبيع منتجاتهم عبر المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة، وخصوصًا قطاع المطاعم والبيع بالتجزئة، وبالرغم من أن التقنية أسهمت في التسويق وعرض المنتجات لشريحة أكبر من الجمهور، وسهّلت عملية الشراء والتوصيل، إلا أنها تسببت أيضًا بفجوة كبيرة بتأخر وصول السيولة المالية بعد عمليات الشراء، وقد تستغرق إجراءات العمل على تسديد مستحقات الموردين والشركاء إلى مدة قد تصل إلى 90 يوم عمل، وهذه المدة الطويلة جدًا قد تتسبب في تعثر سير العمل أو حتى العجز التام -لا سمح الله- وخصوصًا لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون هي الأكثر حاجة في الحصول على سيولتها المالية في أسرع وقت ممكن.