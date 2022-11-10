بدلًا عن الصبغة.. تركيب دعامة لكِلْية مريض بالمدينة بـ"ثاني أكسيد الكربون"

تمكنت فِرَق طبية متخصصة في الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من تركيب دعامة داخل شريان كِلية مريض في العقد السادس من عمره، باستخدام ثاني أكسيد الكربون بدلًا من الصبغة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر للعيادة وهو يعاني من ارتفاع وظائف الكلى، وارتفاع ضغط الدم، مع وجود صعوبة في التحكم بالضغط؛ حيث تم عمل التحاليل اللازمة، بالإضافة إلى أشعة دوبلر للأوعية بقسم الدوبلر، والتي أوضحت وجود ضيق في شريان الكلية اليمنى.
وبيّن التجمع أنه تم إحالة المريض إلى قسم الأشعة التداخلية وبعد دراسة الحالة أجريت للمريض القسطرة؛ وذلك باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (بديلًا عن الصبغة)، وتم علاج المنطقة الضيقة بشريان الكلية اليمنى عن طريق وضع دعامة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، قد أجرى 42441 فحصًا إشعاعيًّا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022م؛ فيما أجريت 1657 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.