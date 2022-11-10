بدلًا عن الصبغة.. تركيب دعامة لكِلْية مريض بالمدينة بـ"ثاني أكسيد الكربون"

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر للعيادة وهو يعاني من ارتفاع وظائف الكلى، وارتفاع ضغط الدم، مع وجود صعوبة في التحكم بالضغط؛ حيث تم عمل التحاليل اللازمة، بالإضافة إلى أشعة دوبلر للأوعية بقسم الدوبلر، والتي أوضحت وجود ضيق في شريان الكلية اليمنى.