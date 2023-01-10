"إكسبو الحج".. المنصات الرقمية خفّضت وقت إجراءات القدوم لأقل من 3 دقائق

وتَحدث الدكتور عبدالفتاح مشاط عن إدخال التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وتسهيل رحلته؛ حيث ركز على برنامج المسار الإلكتروني الشامل، كما أشار "مشاط" لمبادرة طريق مكة التي حرصت على تقديم انطباع استباقي حتى قبل وصول الحاج بما ينعكس إيجابيًّا على كامل رحلته، وأيضًا أشار للجهود المبذولة بصدد تحسين رحلة الحاج؛ حيث تقلصت مدة الانتظار في المطار عما كانت عليه في السابق، لتصل إلى خمس ساعات عند القدوم إلى دقائق.