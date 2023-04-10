لا تقلق عليه.. سرّ مشهد الحفّار المعلّق بالجو بعد انهيار جسر في إسبانيا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" حفارًا يعمل بآليته على أحد الجسور في إسبانيا، معلق في الجو بالسلاسل بعد انهيار الجسر من تحته.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، تم التقاط المقطع في منطقة "إل بيرثو" في إسبانيا، حيث بقي الحفار معلقًا بسلاسل ضخمة في الجو بعد انهيار الجسر الذي كان يخضع للصيانة بشكل مفاجئ.
ورغم الرعب الظاهر في المشهد، لكن لا خوف على العاملين في موقع البناء؛ لأن هذا الحفار المحمول جوًا، يعمل آليًا، وليس على متنه عاملون من البشر.
وحسب صور نشرتها وسائل إعلام إسبانية، فهذا الحفار الآلي هو جزء من حفار أكبر على جسر مجاور، ويتم إنزال الحفار الآلي للتعامل مع المواقع الخطرة كما حدث في هذه الواقعة.