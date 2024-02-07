ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.