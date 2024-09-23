بالعرضة السعودية والأغاني الوطنية.. "مطار المؤسس" يحتفل باليوم الوطني 94 مع المسافرين

احتفلت شركة مطارات جدة باليوم الوطني الـ 94 مع المسافرين عبر صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ضمن فعاليّات ثقافية وترفيهية متنوعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار.
ونظمت مطارات جدة العديد من الفعاليّات التي تستهدف التعريف بالموروث الثقافي للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم القهوة السعودية، والحلوى، والهدايا المتنوعة التي نالت استحسان المسافرين عبر المطار.
وبدأت فعاليّات اليوم الوطني بحضور رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم وعدد من القيادات الأمنية والتشغيلية، وشارك الجميع في فعاليّات العرضة السعودية، وتوزيع الهدايا على المسافرين.
كما شملت الفعاليّات: تقديم الهدايا للمسافرين، وإتاحة التصوير الذاتي بتقنية 360° أمام الأكواريوم لتوثيق تجربتهم في المطار، وسط الأغاني الوطنية. كما تم تخصيص منطقة لعزف الطلاب وركن خاص للأطفال يحتوي على ألعاب تفاعلية كم تم توفير ممر في منطقة القدوم بالصالة رقم (1).
يُشار إلى أن مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، لخدمة أكثر من 114 مليون مسافر، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة جديدة، إضافة إلى مناولة 2.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.