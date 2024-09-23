بالعرضة السعودية والأغاني الوطنية.. "مطار المؤسس" يحتفل باليوم الوطني 94 مع المسافرين

يُشار إلى أن مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، لخدمة أكثر من 114 مليون مسافر، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة جديدة، إضافة إلى مناولة 2.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.