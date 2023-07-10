محليات

مكافحة المخدرات تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

روّج لأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.. وضُبط بحوزته مبلغ مالي
مكافحة المخدرات تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخصٍ بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرّتَيْن، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته مبلغ مالي.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org