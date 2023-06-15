مهرجان جادة تبوك يُنهي استعداداته لاستقبال الزوار

أنهت إدارة مهرجان جادة الإبل في تبوك، استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف المهرجان الذي ستستمر فعالياته إلى الـ26 من يونيو الجاري؛ حيث استكملت كل الترتيبات اللازمة في المهرجان لاستقبال الزوار طيلة أيامه.
وعملت إدارة المهرجان خلال فترة زمنية وجيزة مدتها قرابة العشرين يومًا على تهيئة وتجهيز أكثر من مليون متر مربع، ليكون حاضنًا لمختلف الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعميق وتعزيز الموروث الشعبي السعودي، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، ودعم الصناعات المتعلقة به؛ وذلك في إطار الأنشطة المختلفة التي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقامت اللجان المختصة بتسوية مواقع ملاك الإبل والأسر المنتجة ومواقف الزوار وجميع مواقع المنافسات، بأحدث الوسائل التي تقدم كل عوامل النجاح للمهرجان، وكذلك تهيئة أرضية الميدان الخاصة بالمنافسات بأفضل صورة ممكنة، وتوفير الوسائل التي تُمَكّن الملاك من الوصول لموقع المنافسات بيسر وسهولة؛ مؤكدةً اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لخروج المهرجان في أفضل صورة؛ لكونه يُعَد الحدث الأول في مهرجانات المناطق وباكورة انطلاقها.
وأتاحت إدارة المهرجان المجالَ للأسر المنتجة للمشاركة في تقديم منتجاتها اليدوية والحِرَفية التي تتناسب مع هوية المهرجان من أدوات تراثية تتعلق بالإبل واستخداماتها المختلفة، ومحنطات وجلديات.
ويشتمل المهرجان الذي يقام تحت شعار "جادتنا مقصدها تبوك" على العديد من الفعاليات؛ مثل عربات المسيرة، وعروض السيارات الكلاسيكية، وخيمة البادية، ومسابقة شد الرحول، وفعاليات الهوبال، بالإضافة إلى استعراض فرديات دق وجل الحراير، وفرديات دق المجاهيم، وكذلك مسابقة دق الجرس، إضافة مسابقة فن الرفيحي، ومسابقة راعي الإبل.