انطلاق معرض "كاش إكسبو" في فبراير 2025م

تشهد الرياض، انطلاق النسخة الأولى من، المعرض الأول من نوعه المتخصِّص في توفير الحلول التمويلية المصرفية وغير المصرفية في المملكة، الذي تنظمه شركة "صُنَّاع النخبة" للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نحو 45 جهة من القطاعين المالي والاستثماري ورواد قطاع الأعمال، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 10-12 فبراير 2025 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع المهتمين والعاملين في القطاع المالي والتمويلي، لإطلاق أحدث المبادرات والمنتجات التمويلية والاستثمارية، وتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، وزيادة وعيهم لتجنب الاحتيال المالي ومكافحة الجهات التمويلية المشبوهة التي تعمل خارج الأطُر التشريعية والنظامية بالمملكة.
وسيتضمن المعرض، إقامة دورات تدريبية وورش عمل مفتوحة من تقديم خبراء ومختصين بالقطاع المالي، تتناول مواضيع متعددة حول فهم الأساسيات المالية الضرورية، وإتقان المهارات المالية على مستوى الفرد أو المستثمر، منها، التخطيط للادخار والاستثمار، الحفاظ على الصحة النفسية والاستقرار المالي، التخلص من الديون، التخطيط للتقاعد ومكافحة الاحتيال المالي. كما سيشهد استقبال جولات مدرسية وأكاديمية بهدف نشر الوعي المالي لدى طلبة وجيل المستقبل لبناء مجتمع مستقر مالياً.
من جانبه أشار "لؤي غازي"، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض "كاش إكسبو"، إلى أن القطاع المالي الذي يُعدّ واحدًا من 11 برنامجًا ضمن رؤية المملكة 2030، يشهد نموًا سريعًا سواءً عبر التقنيات المالية، أو الشركات الناشئة والابتكارات الوطنية، والتي هيأت البيئة الخصبة لتنظيم وإقامة المعرض المتخصص في تقديم الحلول التمويلية المصرفية وغير المصرفية.
وتوقع "غازي" أن يشهد المعرض حضور ومشاركة أكثر من عشرون ألف زائر في دورته الأولى، الذين ستتاح لهم فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات التمويلية، إضافة إلى التفاعل مع الخبراء والمختصّين في هذا المجال.
يُذكر أن التسجيل في المعرض متاح مجانًا وبدون رسوم لكافة فئات المجتمع، وكذلك للعاملين في القطاع المالي. ويمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل والتعرف على أنشطة المعرض المختلفة.