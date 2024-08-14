انطلاق معرض "كاش إكسبو" في فبراير 2025م

وسيتضمن المعرض، إقامة دورات تدريبية وورش عمل مفتوحة من تقديم خبراء ومختصين بالقطاع المالي، تتناول مواضيع متعددة حول فهم الأساسيات المالية الضرورية، وإتقان المهارات المالية على مستوى الفرد أو المستثمر، منها، التخطيط للادخار والاستثمار، الحفاظ على الصحة النفسية والاستقرار المالي، التخلص من الديون، التخطيط للتقاعد ومكافحة الاحتيال المالي. كما سيشهد استقبال جولات مدرسية وأكاديمية بهدف نشر الوعي المالي لدى طلبة وجيل المستقبل لبناء مجتمع مستقر مالياً.