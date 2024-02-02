"ردسي مول" تحتفي بشركاء النجاح لعام 2023

أقامت شركة أسواق البحر الأحمر الدولية "ردسي مول" حفل ردسي ستار، في فندق جوديان؛ لتكريم والاحتفاء بشركاء النجاح الدائمين، وتقديرًا منهم لتعزيز الجهود المبذولة خلف استمرارية وتطور البرامج، والأعمال والخدمات المُقدمة في المول.
وقدمت ردسي مول جوائز عديدة، بلغ عددها 49 جائزة، شملت مجالات متنوعة، منها: جائزة أفضل الخدمات المقدمة للعملاء كأفضل محل، وأفضل افتتاح محل، وكذلك أفضل محل في مجال الأزياء والتجميل والمجوهرات والترفيه، والأفضل بفئة المطاعم، وأفضل تجربة عميل في تفعيل الأيام العالمية والخدمة المجتمعية.
وقد استعانت ردسي مول لتقييم الشركاء بلجنة تحكيم ذوي خبرة في هذا المجال، منهم المهندس عيدروس البار رئيس اللجنة التنفيذية لشركة أسواق البحر الأحمر وعضو مجلس المدربين، والأستاذ محمد علوي عضو اللجنة التنفيذية للشركة بعسير، والأستاذ لؤي النجار عضو اللجنة التنفيذية للشركة والرئيس التنفيذي لقطاع المالية، وديفيد ماكادام الرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق والتجزئة، والأستاذة ندى غاوي مؤسس وشريك شركة فكرة للاستشارات.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية المهندس عيدروس البار في كلمته خلال الحفل: "من إنجازات ردسي مول لعام 2023 تحقيق أكثر من 200 فعالية تسويقية، والحصول على 8 جوائز لعام 2023، ونسعى إلى تقديم أفضل الإمكانيات لتطوير الخطة الاستراتيجية لعام 2024".
والجدير بالذكر أن ردسي مول من الوجهات التجارية التي تحظى بشعبية متزايدة في المملكة، وتهتم دائمًا بالأيام الحافلة بالأحداث والفعاليات الممتعة التي تهم العملاء على مدار العام.