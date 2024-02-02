"ردسي مول" تحتفي بشركاء النجاح لعام 2023

وقدمت ردسي مول جوائز عديدة، بلغ عددها 49 جائزة، شملت مجالات متنوعة، منها: جائزة أفضل الخدمات المقدمة للعملاء كأفضل محل، وأفضل افتتاح محل، وكذلك أفضل محل في مجال الأزياء والتجميل والمجوهرات والترفيه، والأفضل بفئة المطاعم، وأفضل تجربة عميل في تفعيل الأيام العالمية والخدمة المجتمعية.