انطلاق منافسات "سباق لهيب العلا 2".. والتذاكر متاحة بـ4 خيارات

انطلقت اليوم منافسات سباق "لهيب العلا" للجري في نسخته الثانية من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومترًا، أمّا المشاركون في مسار 42 كيلومترًا الأصعب فبدأت رحلتهم من وادي عشار من أمام قاعة مرايا، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفته أكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم.