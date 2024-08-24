انطلاق منافسات "سباق لهيب العلا 2".. والتذاكر متاحة بـ4 خيارات

انطلقت اليوم منافسات سباق "لهيب العلا" للجري في نسخته الثانية من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومترًا، أمّا المشاركون في مسار 42 كيلومترًا الأصعب فبدأت رحلتهم من وادي عشار من أمام قاعة مرايا، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفته أكبر مبنى مغطّى بالمرايا في العالم.
ويُعدّ سباق لهيب العلا من أقسى سباقات الجري في العالم، ويختبر قدرات المشاركين البدنية إلى أقصى الحدود، ويتيح لهم الفوز بجوائز نقدية يبلغ مجموعها 176,000 ريال سعودي.
وأتيحت المشاركة في السباق للرجال والسيدات من جميع مستويات اللياقة البدنية، وتتوفر التذاكر للمشاركة في جميع السباقات بأربعة خيارات للمسافات: 5 كيلومترات "70 ريالًا سعوديًّا"، أو 10 كيلومترات "120 ريالًا سعوديًّا"، أو 21 كيلومترًا "200 ريال سعودي"، أو 42 كيلومترًا "350 ريالًا سعوديًّا".