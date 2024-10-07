أمير القصيم يدشّن برنامج "سند 2" التابع لجمعية "أبناء"

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، برنامج "سند 2" التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة "أبناء"، الذي يُعد أحد مشاريع التنمية في الجمعية لدعم المستفيدين الباحثين عن العمل من الخريجين، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
كما سلّم مفاتيح 10 سيارات جديدة للأيتام المستفيدين من البرنامج في نسخته الأولى، مستمعًا لشرح مفصل عن أهداف البرنامج الذي يتكون من تدريب المستفيد على تطبيقات التوصيل عبر شركاء البرنامج، وتقديم الدورات التعليمية والاستشارات الاقتصادية لهم في هذا المجال، حيث يطلب من المستفيد تحويل مبلغ شهري لأسرته لاستمرار الرعاية ولتحقيق أهداف البرنامج، والعمل والمشاركة في رفع مستوى دخل الأسر وزيادة العاملين لدى أسر الأيتام وتأهيلهم وتقديمهم لسوق العمل.
عقب ذلك، تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تقريرًا عن أعمال وجهود جمعية أبناء لرعاية الأيتام، وتقريرًا عن برنامج "سند" في نسخته الأولى.
ونوّه بالدعم السخي للدولة للقطاع الثالث سعيًا لتنميته وتحقيق الأدوار المنوطة به، مشيرًا إلى أهمية دور البرنامج، حيث يمنح المستفيد سيارة جديدة وتدريبه على تطبيقات التواصل بما يحقق الاستفادة منه، وتحقيق الدخل المناسب لليتيم وأسرته، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق رسالة الجمعية في استثمار طاقات المجتمع لتمكين الأيتام وأسرهم نحو الاكتفاء الذاتي.
من جانبه، ثمّن "السباعي" رعاية واهتمام سمّوه للبرامج التي تسهم في دعم الأيتام والمستفيدين من القطاع الثالث، مشيرًا إلى أن برنامج "سند1" استهدف تسليم 10 سيارات جديدة للمستفيدين من الجمعية، متطلعًا إلى أن يسهم البرنامج في تحقيق الأهداف المنشودة بتوفيق من الله، وفي دعم برامج جمعية "أبناء" الأخرى.