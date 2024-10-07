أمير القصيم يدشّن برنامج "سند 2" التابع لجمعية "أبناء"

كما سلّم مفاتيح 10 سيارات جديدة للأيتام المستفيدين من البرنامج في نسخته الأولى، مستمعًا لشرح مفصل عن أهداف البرنامج الذي يتكون من تدريب المستفيد على تطبيقات التوصيل عبر شركاء البرنامج، وتقديم الدورات التعليمية والاستشارات الاقتصادية لهم في هذا المجال، حيث يطلب من المستفيد تحويل مبلغ شهري لأسرته لاستمرار الرعاية ولتحقيق أهداف البرنامج، والعمل والمشاركة في رفع مستوى دخل الأسر وزيادة العاملين لدى أسر الأيتام وتأهيلهم وتقديمهم لسوق العمل.