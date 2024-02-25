بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفي بيوم التأسيس

وأضاف: نسعد اليوم بأن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسسًا صرحًا للإنسانية هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي حرص أن يكون مركزًا دوليًا رائدًا للعمل الخيري في العالم، مؤكدًا أن أبناء وبنات الوطن من منسوبي المركز ينفذون تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في أن يكون العمل الإنساني السعودي متميزًا لا يرتبط باللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو الحدود، مما جعل هذا المركز نموذجًا يُقتدى به على مستوى العالم.