العربي الوطني: يحصد جائزة "أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية"

وقال الأستاذ لؤي الزاهر رئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية لدى (anb) عقب تسلّمه الجائزة خلال حفل المؤتمر: "إن أهمية الصفقة التي قادها anb تأتي بالنظر إلى توقيتها الحرج حيث تمّت في الوقت الذي كان فيه قطاع الطيران لا يزال يعاني فيه من تبعات جائحة كوفيد 19، مع ما ارتبط بذلك من تحديات ومخاطر، تمكّن البنك من تجاوزها وإدارة وتنظيم الصفقة بنجاح تام".