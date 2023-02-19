العربي الوطني: يحصد جائزة "أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية"

حازت إحدى عمليات التمويل الرئيسة التي قادها ونظمها البنك العربي الوطني (anb) على جائزة "أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل بالمملكة لعام 2023"، وذلك ضمن حفل جوائز مؤتمر أسواق المال والتمويل ESG الذي عُقد في فندق فيرمونت الرياض بحضور جمع من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
وتمكن anb من إتمام عملية التمويل، والتي بلغت قيمتها 2,5 مليار ريال سعودي، في وقت قياسي، حيث تمت هذه الصفقة مع شركة طيبة لتطوير المطارات – وهي الشركة المطورة والمشغلة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة.
وتعد صفقة التمويل هذه صفقة جوهرية لمشروع مطار المدينة الاستراتيجي والذي يعتبر المطار الأول والوحيد في المملكة الذي تمت خصخصته عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الأستاذ لؤي الزاهر رئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية لدى (anb) عقب تسلّمه الجائزة خلال حفل المؤتمر: "إن أهمية الصفقة التي قادها anb تأتي بالنظر إلى توقيتها الحرج حيث تمّت في الوقت الذي كان فيه قطاع الطيران لا يزال يعاني فيه من تبعات جائحة كوفيد 19، مع ما ارتبط بذلك من تحديات ومخاطر، تمكّن البنك من تجاوزها وإدارة وتنظيم الصفقة بنجاح تام".
وأعرب الزاهر عن اعتزاز البنك بهذا التكريم، مؤكداً حرص anb على تسخير إمكانياته لدعم وتطوير وتمويل مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية في المملكة، وتعزيز دوره كممول استراتيجي للعديد من المشاريع المرتبطة بالقطاعات الحيوية كقطاع الطيران والنقل الذي يحظى باهتمام متقدم ضمن مشاريع التحول النوعية لرؤية المملكة 2030.