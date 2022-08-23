"التخصصات" تتيح لخريجي طب الأسنان التقدم لاختبارات شهادة البورد السعودي

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التقديم على البوابة سيبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من شهر سبتمبر القادم، مبيناً أن البرنامج يتضمن 6 مسارات في تخصص طب الأسنان وهي، الاستعاضة السنية، إصلاح الأسنان، أمراض وجراحة اللثة، تقويم الأسنان، عظام الوجه والفكين، طب أسنان الأطفال، علاج جذور وعصب الأسنان.