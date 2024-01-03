شاهد .. التعقُب والتتبع يُطيح بـ "معمل" مخالف يُعد الوجبات لمطاعم بالطائف

وفي التفاصيل، توجهت الفرقة التابعة لبلدية غرب الفرعية بقيادة رئيسها، وبالدخول كُشف عن معمل متكامل بالبناية السكنية يشرف عليه بعض العمالة الوافدة، والذين يقومون بإعداد وتجهيز الوجبات، مُستخدمين بذلك مواد غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وأخرى من دون تثبيت تواريخ الصلاحية ويبدو عليه التعفن وعدم ملائمته بل وحتى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، في حين كان المعمل يفتقر للاشتراطات الصحية.