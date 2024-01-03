شاهد .. التعقُب والتتبع يُطيح بـ "معمل" مخالف يُعد الوجبات لمطاعم بالطائف

نجحت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" في تعقُب مجموعة من العمالة الوافدة تتردد في الدخول على أحد المنازل في حي سكني معروف داخل المحافظة، وبعد التأكد من وجود مخالفة داخل ذلك المسكن تم الدخول والكشف عن تحويله لمعمل وموقع لتجهيز وإعداد الوجبات والتي يتم توزيعها على عدة مطاعم.
وفي التفاصيل، توجهت الفرقة التابعة لبلدية غرب الفرعية بقيادة رئيسها، وبالدخول كُشف عن معمل متكامل بالبناية السكنية يشرف عليه بعض العمالة الوافدة، والذين يقومون بإعداد وتجهيز الوجبات، مُستخدمين بذلك مواد غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وأخرى من دون تثبيت تواريخ الصلاحية ويبدو عليه التعفن وعدم ملائمته بل وحتى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، في حين كان المعمل يفتقر للاشتراطات الصحية.
وعلى الفور تم إغلاقه وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، بعد مصادرة كامل الأغذية بداخله وإتلافها.