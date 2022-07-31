الذكور أكثر من الإناث في مواليد اليوم الأول من العام الجديد بالطائف

وفي التفاصيل، استقبل قسم المواليد ببرج النساء والولادة وفي أول أيام العام الجديد 21 مولودًا كان نصيب الذكور منهم 13، فيما بلغ عدد الإناث 8، وجاءت الولادات الطبيعية 16 حالة، فيما سجلت العمليات القيصرية 5 حالات.