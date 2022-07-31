الذكور أكثر من الإناث في مواليد اليوم الأول من العام الجديد بالطائف

احتل الأولاد المركز الأول في قائمة مواليد العام الجديد 1444هـ ، وتفوقوا على الإناث.
ووفقًا لإحصائيات برج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، والتي وردت "سبق" فقد وصلت نسبة مواليد الذكور في اليوم الأول من العام الجديد 62 % ، فيما سجلت نسبة المواليد الإناث 38 % ليبقى الفرق بين النسبتين كبيرًا بكبر فرحة حلول العام الجديد.
وفي التفاصيل، استقبل قسم المواليد ببرج النساء والولادة وفي أول أيام العام الجديد 21 مولودًا كان نصيب الذكور منهم 13، فيما بلغ عدد الإناث 8، وجاءت الولادات الطبيعية 16 حالة، فيما سجلت العمليات القيصرية 5 حالات.