أجواء حارة نسبيًّا في أغلب المناطق واستمرار فرص الأمطار الرعدية في بعض المناطق يوم الخميس

تراجعت فرص الأمطار في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية يوم الخميس، مع بقائها واردة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تمتد إلى بعض المناطق المحدودة إجمالًا من المدينة المنورة وحائل بإذن الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس حارًّا نسبيًّا نهار يوم الخميس في أغلب مناطق المملكة، وتتكاثر تدريجيًّا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ما بعد ساعات الظهر والمساء على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد فرص الأمطار لأجزاء من شرق المدينة المنورة، بالإضافة لمناطق متفرقة من حائل، وتكون هذه الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيفة ومترافقة بنشاط للرياح الهابطة.
وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية؛ بينما تكون دافئة نسبيًّا أول الليل في أغلب المناطق، وتصبح لطيفة مع ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر، وترتفع نِسَب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب إلى الضباب الخفيف على أجزاء من سواحل الشرقية.