أجواء حارة نسبيًّا في أغلب المناطق واستمرار فرص الأمطار الرعدية في بعض المناطق يوم الخميس

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس حارًّا نسبيًّا نهار يوم الخميس في أغلب مناطق المملكة، وتتكاثر تدريجيًّا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ما بعد ساعات الظهر والمساء على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد فرص الأمطار لأجزاء من شرق المدينة المنورة، بالإضافة لمناطق متفرقة من حائل، وتكون هذه الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيفة ومترافقة بنشاط للرياح الهابطة.