سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11572 نقطة

وكانت أسهم شركات: ولاء، وصناعة الورق، والوطنية للتعليم، ودار الأركان، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أكوا باور، وشاكر، وسلامة، وتكافل الراجحي، ومجموعة تداول، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.78% و7.30%.